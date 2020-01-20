Борячук перейшов у Різеспор

Ще один українець поповнив турецьку команду.

Нападник донецького Шахтаря Андрій Борячук офіційно перейшов у Різеспор, повідомляє офіційний сайт турецького клубу. Деталі трансферу не повідомляються, відомо лише, що переговори між клубами проходили у Києві і тривали три дні.

"Борячук – космонавт, йому треба розібратися в собі", – тренер Маріуполя Бабич

У нинішньому сезоні Борячук зіграв за Шахтар всього у трьох матчах, відзначившись одним голом. З 2017 по 2019 рік вихованець донеччан виступав на правах оренди за Маріуполь.

Відзначимо, що у Різеспорі виступають колишні гравці Динамо – захисник Микола Морозюк і півзахисник Денис Гармаш, який перебрався до Туреччини на початку січня на правах оренди.

Із Шахтаря – на вихід: 8 гравців донецького клубу, яким потрібно терміново рятувати свою кар'єру