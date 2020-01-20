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Лемпард підтвердив інтерес Челсі до Кавані: Мені завжди подобався його менталітет

19:42 508 Читать на русском
Лемпард підтвердив інтерес Челсі до Кавані: Мені завжди подобався його менталітет
Едінсон Кавані / RMC

Головний тренер Челсі Френк Лемпард підтвердив, що хотів би бачити у своїй команді форварда Едінсона Кавані.

"Кавані – чудовий футболіст, мені доводилося грати проти нього. Мені завжди подобався його менталітет, ставлення до спорту.

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Едінсон має великий досвід виступів на найвищому рівні. В цілому наша команда молода, тому я б хотів привнести в неї досвід. Іноді молодим футболістам потрібна допомога", – цитує Лемпарда Sky Sports.

Нагадаємо, донедавна головним претендентом на Кавані був мадридський Атлетіко, але "матрацники" не змогли домовитися з ПСЖ про суму відступних за уругвайця. Також з'являлася інформація про інтерес до зіркового форварда з боку Манчестер Юнайтед.

До слова, в поточному сезоні Кавані втратив місце в основі французького клубу – його витіснив Ікарді. Контракт 32-річного футболіста з ПСЖ розрахований до літа 2020 року.

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