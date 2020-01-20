Мозес узгодив перехід в Інтер, – ЗМІ

Хавбек лондонського клубу Віктор Мозес спробує свої сили у Серії А.

Півзахисник лондонського Челсі Віктор Мозес погодив умови особистого контракту з Інтером, повідомляє видання Sky Sport Italia. Міланський клуб запропонував Челсі оренду 29-річного футболіста з опцією подальшого викупу. Наставник "чорно-синіх" Антоніо Конте особисто зацікавлений у трансфері Мозеса, оскільки працював з нігерійцем у лондонському клубі.

Янг: Буду щасливий, якщо піду шляхом Пола Інса в Інтері

До слова, керманич "пенсіонерів" Френк Лемпард, на прес-конференції перед матчем проти Арсенала, підтвердив нову оренду футболіста, сказавши наступне: "Мозес дійсно повернувся з оренди в Фенербахче і відправиться кудись знову. Куди саме – поки сказати не можу, переговори ще тривають".

Нагадаємо, Мозес на правах оренди виступав за Фенербахче. У поточному сезоні він зіграв за турецький клуб 7 матчів у всіх турнірах, в яких забив один гол і віддав один асист. Окрім того, будучи гравцем Челсі, він виступав в оренді за Ліверпуль, Сток Сіті та Вест Хем. А в сезоні 2016/17 нігерієць став чемпіоном Англії у складі "синіх". Авторитетний портал Transfermarkt оцінює гравця у 8,5 млн євро.

Холанд пройшов посвяту, Сетьєн повернув Барсі обличчя, МЮ не встояв проти Клоппа, блискуча форма Кріша – огляд вікенду