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Сетьєн скасував у Барселоні вихідні, які запланував Вальверде

22:34 112 Читать на русском
Сетьєн скасував у Барселоні вихідні, які запланував Вальверде
Кіке Сетьєн та його тренерський штаб / ФК Барселона

Новий головний тренер Барселони Кіке Сетьен встановив у команді інтенсивний тренувальний режим.

За час роботи фахівця в каталонському клубі не було жодного вихідного, інформує AS. 61-річний фахівець скасував день відпочинку, який Ернесто Вальверде запланував на 15 січня.

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Також за день до матчу з Гранадою у гравців Барселони було два тренування, а у день матчу – легке ранкове заняття.

На цьому тижні тренування будуть проходити кожен день, крім 22 і 25 січня – в цей час Барселона зіграє з Ібіцою в Кубку Іспанії та з Валенсією в Ла Лізі. Таким чином, за 14 днів при Сетьєні команда проведе 13 тренувань.

Нагадаємо, що у дебютному матчі Сетьєна на чолі "синьо-гранатових" команда перемогла Гранаду з рахунком 1:0.

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Барселона Барселона Іспанія Кіке Сетьєн Кіке Сетьєн
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