toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО - НЕФТЧІ ЛІВЕРПУЛЬ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

Ворскла оголосила про трансфер Кулача

16:05 879 Читать на русском
Ворскла оголосила про трансфер Кулача
Владислав Кулач / Ttelegraph-EPA

Український нападник Владислав Кулач знову буде виступати в УПЛ у складі полтавської Ворскли.

Ворскла здійснила трасфер форварда донецького Шахтаря Владислава Кулач, який раніше на правах оренди виступав у Гонведі.

Борячук може приєднатися до Гармаша і Морозюка в Різеспорі

26-річний нападник поставив підпис під контрактом терміном на 1,5 року, повідомляє прес-служба полтавського клубу. Раніше Владислав уже виступав у Ворсклі на правах оренди, за півтора сезону зігравши 41 матч та забивши в них 14 м'ячів.

Також зазначається, що сьогодні Кулач разом з іншими футболістами Ворскли вирушить на перший тренувальний збір у Туреччину. На зимову перерву команда Юрія Максимова пішла на 11-й позиції в турнірній таблиці УПЛ.

Із Шахтаря – на вихід: 8 гравців донецького клубу, яким потрібно терміново рятувати свою кар'єру

blog_ava
Динамо здобуло першу перемогу в 2020 році – забивають знову тільки українці
17:52
6478
Теги
Трансфери Трансфери чемпіонату України Ворскла Ворскла Владислав Кулач Владислав Кулач
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
1
хв
Аталанта
21:45
СПАЛ
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук