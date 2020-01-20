Ворскла оголосила про трансфер Кулача

Український нападник Владислав Кулач знову буде виступати в УПЛ у складі полтавської Ворскли.

Ворскла здійснила трасфер форварда донецького Шахтаря Владислава Кулач, який раніше на правах оренди виступав у Гонведі.

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26-річний нападник поставив підпис під контрактом терміном на 1,5 року, повідомляє прес-служба полтавського клубу. Раніше Владислав уже виступав у Ворсклі на правах оренди, за півтора сезону зігравши 41 матч та забивши в них 14 м'ячів.

Також зазначається, що сьогодні Кулач разом з іншими футболістами Ворскли вирушить на перший тренувальний збір у Туреччину. На зимову перерву команда Юрія Максимова пішла на 11-й позиції в турнірній таблиці УПЛ.

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