СПАЛ на виїзді здобув сенсаційну перемогу над Аталантою – Маліновський провів на полі 38 хвилин

Завершальний матч 20-го туру Серії А завершився несподіваною поразкою Аталанти в матчі проти одного з аутсайдерів чемпіонату (1:2).

Аталанта після поразки у Кубку від Фіорентини намагалася реабілітуватися на очах власних вболівальників. Перемога над СПАЛом дозволила б піднятися у зону Ліги чемпіонів, тож мотивація бергамасків була шаленою. Руслан Маліновський, на відміну від поєдинку з "фіалками", у старт не потрапив.

Господарі гарно розпочали поєдинок, з перших хвилин захопивши контроль над м'ячем. На 14-й домінування могло вилитись у гол Фройлера, якого Сапата вивів на рандеву з Берішою, однак Ремо переграти голкіпера СПАЛа не зміг. Втім, вже на 16-й Аталанта повела у рахунку: Сапата прострілив з лівого флангу на лінію воротарського, а Ілічіч замкнув елегантним ударом п'яткою – 1:0.

В середині першого тайму бергамаски старалися не збавляти обертів. Їм вдалося організувати низку гострих атак, найнебезпечніша з яких сталася на 30-й хвилині – Сапата увірвався на правий край штрафного та потужно зарядив у поперечину. Після цього СПАЛ дещо вирівняв гру, а Петанья ще й голом міг відзначитись: на 30-й хвилині він пробив метрів з 20-ти у падінні через себе (неточно), а на 43-й замкнув високу подачу ударом головою – тепер поперечина зіграла за Аталанту.

На перерву команди пішли за мінімальної переваги "Богині", а після неї СПАЛ несподівано перегорнув хід матчу. На 54-й хвилині феррарці зрівняли рахунок внаслідок прориву Реки по лівому флангу та прострілу, який ударом з центру штрафного замкнув Петанья – 1:1. Джан П'єро Гасперіні одразу ж зняв з гри Гомеса, випустивши Маліновського, однак вже на 60-й хвилині на табло стадіону в Бергамо горіли 1:2 – це Валоті прийняв пас від Дабо, красиво переграв двох захисників і вистрілив метрів з 20-ти точно у правий нижній кут.

Сапата вже на 62-й міг встановити нічийний рахунок, отримавши класний черпачок від Ілічіча й вирвавшись віч-на-віч з Берішою, але Етріт скоротив дистанцію й парирував удар Дувана. Джан П'єро Гасперіні не витримав, кинувши у бій ще й Муріеля, однак в середині другого тайму шанси відзначитись отримували інші. Так, на 69-й хвилині Пашаліч увірвався на лівий край карного майданчика, поклав захисника та пробив – постріл заблокували. На 71-й Сапата завдав удару головою з кількох метрів – поруч зі стійкою! 78 хвилина – Де Рон стріляє з правої половини штрафного повз дальній кут. Маліновський прийняв участь у розвитку кількох атак.

В ендшпілі зустрічі Руслан став виділятися. Зокрема, з його кинжальної передачі з глибини на фланг міг забивати Сапата, однак рикошет після його прострілу не став для Беріши несподіванкою. Українець добре відкривався між лініями й роздавав паси п'ятками на загострення – втім, партнерами до завершення основного часу не вдавалося як слід завершити епізоди. З небезпечних моментів можна згадати лише удар Ілічіча з центру штрафного з рикошетом, який відправив м'яч у протихід голкіперу. На щастя для СПАЛа, Беріша встиг спіймати сферу.

У компенсований час Аталанта мала шанс врятувати нічию. Зокрема, міг відзначитись Маліновський, який змістився на край карного майданчика й потужно пробив – м'яч влучив у голову захиснику. На останній же секунді з шикарної позиції стріляв Сапата, але знову Беріша врятував СПАЛ. Зрештою, феррарці витримали навалу бергамасків. Фінальний свисток зафіксував сенсаційну перемогу гостей.

Таким чином, СПАЛ набрав 15 очок, піднявшись на сімнадцяту позицію в турнірній таблиці. Аталанта, маючи в активі 35 залікових балів, залишилась на п'ятій сходинці з відставанням від четвертої Роми в три пункти.