Лунін став найдорожчим голкіпером Сегунди, випередивши Люка Зідана

Український воротар Андрій Лунін став найдорожчим на своїй позиції у другому дивізіоні чемпіонату Іспанії.

Після свого переходу в Ов'єдо на правах оренди Лунін очолив рейтинг найдорожчих голкіперів першості за версією авторитетного порталу Transfermarkt.

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Українець ділить перший рядок із воротарем Райо Вальєкано Столе Дмітрієвскі – їхня трансферна вартість оцінюється у 3 мільйони євро. Відразу за ними йде Люка Зідан, який виступає за Расінг.

Окрім того, Андрій також став найдорожчим гравцем у складі Ов'єдо. Його найближчий переслідувач – півзахисник Хоель Барсенас, якого оцінюють в 1,2 млн євро.

Додамо, що Лунін вже провів 2 матчі за свій новий клуб проти Альмерії (0:2) та Уески (1:1).

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