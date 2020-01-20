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Лунін став найдорожчим голкіпером Сегунди, випередивши Люка Зідана

11:24 1331 Читать на русском
Лунін став найдорожчим голкіпером Сегунди, випередивши Люка Зідана
Андрій Лунін (ліворуч) / фото: Ов'єдо

Український воротар Андрій Лунін став найдорожчим на своїй позиції у другому дивізіоні чемпіонату Іспанії.

Після свого переходу в Ов'єдо на правах оренди Лунін очолив рейтинг найдорожчих голкіперів першості за версією авторитетного порталу Transfermarkt.

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Українець ділить перший рядок із воротарем Райо Вальєкано Столе Дмітрієвскі – їхня трансферна вартість оцінюється у 3 мільйони євро. Відразу за ними йде Люка Зідан, який виступає за Расінг.

Окрім того, Андрій також став найдорожчим гравцем у складі Ов'єдо. Його найближчий переслідувач – півзахисник Хоель Барсенас, якого оцінюють в 1,2 млн євро.

Додамо, що Лунін вже провів 2 матчі за свій новий клуб проти Альмерії (0:2) та Уески (1:1).

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Теги
Українці за кордоном Іспанія Ов'єдо Ов'єдо Андрій Лунін Андрій Лунін Сегунда
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