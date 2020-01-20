УПЛ не скасує плей-офф за єврокубки – зміни будуть внесені у розіграш Кубка України

Українська Прем'єр-ліга не буде вносити змін у формат розіграшу чемпіонату України в сезоні 2019/20.

Раніше в ефірі шоу ТаТоТаке повідомлялося, що УПЛ розглядає можливість скасування плей-офф, а клубам чемпіонату України надійшли листи від організації з опитуванням щодо цього питання. Однак Прем'єр-ліга знайшла альтернативне рішення.

УПЛ хоче скасувати плей-офф за єврокубки в поточному сезоні, – ТаТоТаке

"Ми отримали підтвердження – лист УПЛ від 17 січня, в якому справді повідомляється про зміщення дат останніх 12 турів УПЛ, двох етапів Кубка України і... скасування плей-офф за єврокубки. Мовляв, це запропонувала УАФ в інтересах збірної, якій треба краще підготуватись до Євро-2020.

Але виявляється, вже наступного дня – 18 січня – УПЛ надіслала клубам ще один лист, а попередній попросила вважати недійсним. В ньому сказано лише про перенесення 12 турів і етапів Кубка, які будуть проведені в єврокубкові дні, а матчі плей-офф заплановано провести 20 і 24 травня", – йдеться у повідомленні ТаТоТаке у Фейсбук.

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