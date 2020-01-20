Динамо здобуло першу перемогу в 2020 році – забивають знову тільки українці

Динамо переграло азербайджанський Нефтчі (2:1) у другому товариському поєдинку на зборах в турецькому Белеку. Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Товариський матч 20 січня 2020

Динамо – Нефтчі – 2:1

Голи: Русин, 12, Миколенко, 19 – Плателлас, 69

Відзначимо, що вчора Динамо розійшлося бойовим миром з варшавською Легією. Суперники створили вдосталь моментів. Київський клуб міг як перемогти, так і розгромно програти. Певною індульгенцією для команди Михайличенка є великі фізичні навантаження – навіть з м'ячем динамівці почали працювати далеко не відразу після відпустки. Сьогоднішній суперник посідає 2-е місце в чемпіонаті Азербайджану.

Динамо – Нефтчі: відео онлайн-трансляція другого матчу киян у 2020 році

Команда з Баку свій перший матч зимових зборах програла аутсайдеру першості Польщі – ЛКС (0:4). З Нефтчі Динамо вже проводило 2 товариські матчі. У 2012 році українці перемогли 5:0, а у 2014-му зіграли 2:2 (з того складу залишилися лише Віталій Буяльський і Сергій Сидорчук). Нинішня гра стартувала о 16:00 за Києвом. Михайличенко поміняв місцями склади. Вчорашній запас вийшов на поле у стартовому складі: Бущан – Караваєв, Кадірі, Кадар, Миколенко – Андрієвський, Буяльський – Каргбо, Дуелунд, Де Пена – Русин. Тільки Ібра Каргбо Жуніор вийшов на правому фланзі атаки, тоді як Де Пена посів більше звичне місце ліворуч.

Саме бельгієць і організував перший небезпечний момент на 10-й хвилині. Перехопив пасу поблизу чужого штрафного, але стінка з Русином вийшла не такою, як хотілося – удар пройшов повз касу. Та вже на 12-й хвилині Динамо відкрило рахунок. Андрієвський потягнув м'яч по центру від своїх воріт, довелося переводити на правий фланг і ліворуч. А там уже Миколенко одним пасом відрізав 3-х суперників, після чого отримав передачу у відповідь від Де Пени – ідеальне виконання захисника збірної України.

Ще одна класна багатоходова атака Кадар-Каргбо-Бульський-Дуелунд завершилася невдалим ударом Віталія з льоту, хоча до воріт було метрів 11. На 19-й Русин подвоїв перевагу. Караваєв подав з правого напівфлангу, Де Пена в падінні прошив голкіпера, снаряд встигли винести з лінії порожніх воріт, але там уже чатував Назарій, якому не змогли завадити 2 захисники. Перший удар Нефтчі організував на 22-й. Кадірі легко пропустив суперника в центрі поля, але встиг повернутися і заблокувати постріл метрів з 10. Штрафний азербайджанців з небезпечної відстані також не привів до прицільного удару.

Кадірі ледь не привіз гол на свої ворота, незграбно віддавши назад – супернику забракло швидкості, і Бущан встиг підчистити. Нефтчі спробував забити з центра поля – вище. Незважаючи на те, що у другій половині тайму Динамо дуже багато помилялося і страждало через відсутністю останнього пасу у фінальній третині поля, суперник так і не спромігся завдати бодай 1 удар у площину воріт Бущана. Комфортна перевага 2:0. Віце-чемпіони Азербайджану часто дозволяли діяти без особливого пресингу, тому гра попереду давалася. Відзначаємо, що наразі в Туреччині за Динамо забивають тільки українці: Цітаішвілі в першій грі, Миколенко і Русин сьогодні. З легіонерів лише Де Пена відзначився асистом і зіграв вирішальну роль у другому взятті воріт.

На другий тайм вийшов такий склад: Бойко – Кендзьора, Сирота, Шабанов, Піваріч – Сидорчук – Цітаішвілі, Шепелєв, Шапаренко, Вербіч – Соль. Як бачимо, лише одна зміна порівняно з вчорашнім стартом проти Легії. Олександр Сирота на позиції правого центрбека замінив Іллю Забарного. Саме цей 19-річний захисник з дубля підчистив в епізоді, коли Кендзьора поганим прийомом м'яча привіз контрвипад. Друга хвиля атаки завершилася дальнім ударом, з яким з другої спроби впорався Бойко. Піваріч загубив свого гравця, пройшов кинджальний пас у штрафний. Суперники віддали пас на чужого, але Кендзьора відповів люб'язністю. Удар таки відбувся – Шабанов не встиг зреагувати, але голкіпер Динамо на місці.

Перша вдала дія киян після перерви сталася лише на 61-й хвилині. Цітаішвілі після подачі Вебіча (за відсутності Циганкова саме словенець виконує стандарти з кута поля, хоча і сам вміє грати на другому поверсі) зачепився за м'яч і пробив у нижній кут – воротар не без проблем парирував. Сирота прогавив закидання за спини на 66-й. Стійка виручила Динамо. Піваріч і Вербіч не розібралися удвох на фланзі, пройшов пас на вільного гравця і удар з-за меж карного – це вже 2:1.

Перша класна комбінація команди Михайличенка після перерви сталася аж на 74-й хвилині. Сидорчук дав поміж ніг, Шапаренко продовжив на Цітаішвілі, той покотив Кендзьорі. Ідеальний пас польського захисника змарнував Соль – удар вище з межі воротарського. Правий вінгер киян пробив здалеку після проходу і пасу Вербіча – вище. Гіо знову загострив, спровокувавши паніку в чужому штрафному своїм стандартом. Сьогодні у цьому складі за гостроту відповідали переважно крайні хавбеки, а ось у Шапаренка і Шепелєва надто багато втрат на рівному місці, коли втрачали розкішні нагоди для швидких атак.