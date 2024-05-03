Евертон буде змушений продати воротаря збірної Англії Джордана Пікфорда, якщо запропонована угода 777 Partners з поглинання провалиться.

"Ірискам" довелося позичити ще 16 мільйонів фунтів стерлінгів у потенційних нових власників 777 Partners, щоб допомогти оплатити останній рахунок по заробітній платі гравців. Тепер сума боргу клубу перед інвестиційною компанією з Маямі становить загалом 200 мільйонів фунтів стерлінгів.

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777 Partners має пройти тест від власників і директорів Прем'єр-ліги. В іншому випадку в клубі буде введено адміністративне управління. Якщо це станеться, "ірискам" доведеться продати свій найдорожчий актив – воротаря збірної Англії Джордана Пікфорда. Він уже перебуває в полі зору Челсі, інформує talkSPORT.

Контракт Пікфорда з Евертоном розрахований до літа 2027 року. 30-річний голкіпер проводить свій сьомий сезон у Гудісон Парк.

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