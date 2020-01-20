Садовий зустрівся з керівництвом Карпат

Попри величезні фінансові труднощі і проблеми з тренувальним процесом керівництво Карпат не впадає у відчай, а думає про перспективу.

Мер Львова Андрій Садовий та його заступник з питань містобудування Любомир Зубач провели робочу зустріч у Львівській міській раді з керівництвом львівських Карпат в особі виконавчого директора Ростислава Ящишина та директора з розвитку інфраструктури Олега Солдатенка, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Під час зустрічі сторони обговорили перспективу втілення масштабного проекту реконструкції стадіону Україна – у клубі вірять, що це дасть потужний імпульс для розвитку Карпат. Керівники "зелено-білих" наголосили, що вся робота з підготовки і подання необхідних документів для розгляду питання на сесії львівської міської ради успішно завершена і вже 23-го січня Карпати очікують на доленосне рішення.

Нагадаємо, на початку жовтня Карпати на офіційному сайті опублікували революційну концепцію розвитку клубу. Серед основних положень – реконструкція стадіону Україна, після якого кількість місць скоротиться з 28 тисяч до 15 тисяч.

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Натомість арену буде обладнано новим устаткуванням, а біля неї побудовано реабілітаційний центр для спортсменів-професіоналів, заклад харчування, офісні приміщення футбольного клубу Карпати, клубна спортивна школа, клубний музей, готель, спортивні зали для занять аеробікою, фітнесом, іншими спортивними видами масового напрямку, лікувально-процедурні приміщення, масажні, сауни, зал для ігрових видів спорту з трибунами на 1000 глядачів, заклади громадського харчування, банкетні зали, розважальні клуби, сувенірні магазини тощо.

Карпати на дні: хто винен у провалі "зелено-білих" і як далі бути?