Україна

Стартував п'ятий тур Прем'єр-ліги. Ворскла впевнено переграла Металіст 1925, здобувши третю поспіль домашню перемогу. Полтавці обійшли в турнірній таблиці Динамо.

Шахтар відпустив Сергія Болбата в Десну. Динамо планує підписати ще одного легіонера – 4 чинники, які наближають трансфер до реальності.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Шахтар і Динамо тягнуть Україну, але Зоря віддаляє від топ-10 – конкурент пішов у відрив.

Наші за кордоном

Сергій Ребров тріумфально стартував у ОАЕ після провалених переговорів з УАФ. Андрій Шевченко показав, чим займається після збірної України.

Руслан Маліновський потрапив до заявки Аталанти на матч 1-го туру Серії А. Український голкіпер Наполі продовжить кар'єру у Серії В.

Міккел Дуелунд запалив в Ередивізі – два красиві асисти посприяли дебютній перемозі Неймегена.

Європа

Арсенал здійснив два гучні трансфери: викупив Мартіна Едегора в Реала та підписав голкіпера з Чемпіоншипу за 24 млн фунтів. Реал офіційно продовжив контракт з Бензема, порушивши своє правило.

ПСЖ перестріляв Брест в яскравому матчі та очолив Лігу 1 – вистачає краси навіть без Мессі. Мбаппе пророкують жахливий сценарій, якщо він не продовжить угоду з ПСЖ.

Фантастика в Бундеслізі – Домінік Собослай двома феноменальними голами допоміг РБ Лейпциг розбити Штутгарт. Моурінью в боротьбі "добра і зла", лондонське дербі, перші кроки Барси після Мессі – найцікавіші матчі вікенду.