РБ Лейпциг без проблем розгромив Штутгарт (4:0) у 2-му турі німецької Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів поєдинку на Футбол 24.

РБ Лейпциг переважав суперника протягом всього матчу, а тому 4 забиті м'ячі у ворота Штутгарта є цілком закономірними. Але два з них – ще й неймовірно красиві.

РБ Лейпциг з фантастичним дублем Собослая знищив Штутгарт

Наприкінці першого тайму Собослаю вдався потужний удар з-за меж карного майданчика у дальній кут – голкіпер був безсилий. По перерві Домінік перевершив самого себе, забивши неймовірної краси м'яч прямим пострілом зі штрафного. Також за "биків" ще відзначався Еміль Форсберг, а от Андре Сілва зі Штутгарта записав до свого пасиву автогол.

4:0 – РБ Лейцпиг здобув першу перемогу у Бундеслізі після відходу Юліана Нагельсманна в Баварію.