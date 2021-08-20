Наставник Аталанти Джан П'єро Гасперіні визначився з переліком гравців, які матимуть змогу зіграти у стартовому матчі Серії А сезону 2021/22.

Аталанта у своєму твіттері оприлюднила список із 21 гравця, які матимуть змогу зіграти у матчі 1-го туру Серії А проти Торіно.

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Відзначимо, що до заявки потрапив і Руслан Маліновський, який переніс операцію з видалення грижі живота на початку липня.

До слова, у минулому сезоні чемпіонату Італії українець провів 36 матчів, в яких відзначився 8-ма голами та 12-ма асистами.

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