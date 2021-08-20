Колишній тренер "синьо-жовтих" Андрій Шевченко продовжує релаксувати після відходу з національної команди.

Екс-наставник збірної України Андрій Шевченко зіграв у гольф з колишнім футболістом Ліверпуля, Тоттенхема і збірної Англії Джеймі Реднаппом.

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Володар "Золотого м'яча" 2004 року виклав світлину з англійцем на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram, підписавши її наступними словами: "Чудово проведений час з моїм хорошим другом".

Нагадаємо, Шевченко несподівано покинув збірну України на початку серпня після вдалого виступу на Євро-2020 – "синьо-жовті" під його керівництвом дійшли до 1/4 фіналу турніру.

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