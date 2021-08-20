Голкіпер Наполі Микита Контіні-Барановський став гравцем Кротоне, повідомляє офіційний сайт "піфагорейців".

Наполі підсилився екс-захисником Роми Жезусом

Клуб Серії В оголосив про річну оренду етнічного українця.

Нагадаємо, Контіні-Барановський має українське коріння: його мати – українка, батько – італієць, а сам Микита народився у 1996 році в Черкасах. Він є вихованцем Наполі, однак за першу команду неаполітанців не провів жодного матчу, постійно поневіряючись по орендах у клубах нижчих ліг (СПАЛ, Каррарезе, Таранто, Понтедера, Сієна та Віртус Ентелла).

До слова, контракт Микити з Наполі чинний до 30 червня 2024 року, а Transfermarkt оцінює гравця у 500 тисяч євро.

"Виходимо, а за 20-30 км стріляють "Градом": джокер із Чернігова починав у Шахтарі, шокований МЮ і рветься забити Динамо