Український голкіпер Наполі продовжить кар'єру у Серії В
Італійський воротар українського походження Микита Контіні-Барановський вирушив у чергову оренду.
Голкіпер Наполі Микита Контіні-Барановський став гравцем Кротоне, повідомляє офіційний сайт "піфагорейців".
Наполі підсилився екс-захисником Роми Жезусом
Клуб Серії В оголосив про річну оренду етнічного українця.
Нагадаємо, Контіні-Барановський має українське коріння: його мати – українка, батько – італієць, а сам Микита народився у 1996 році в Черкасах. Він є вихованцем Наполі, однак за першу команду неаполітанців не провів жодного матчу, постійно поневіряючись по орендах у клубах нижчих ліг (СПАЛ, Каррарезе, Таранто, Понтедера, Сієна та Віртус Ентелла).
До слова, контракт Микити з Наполі чинний до 30 червня 2024 року, а Transfermarkt оцінює гравця у 500 тисяч євро.
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