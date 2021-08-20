Мадридський Реал та лондонський Арсенал домовилися про трансфер Мартіна Едегора, повідомляє офіційний сайт "канонірів".

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Зазначається, що норвежець носитиме футболку з восьмим номером, але не зможе зіграти в 2-му турі АПЛ проти Челсі. Едегору залишилося владнати формальності. Зокрема, отримати робочу візу, після чого він розпочне повноцінну роботу з командою.

За інформацією іспанських ЗМІ, Реал отримав за свого гравця 40 млн євро і не матиме опції зворотного викупу. Відтак, Едегор продовжить грати за Арсенал, у складі якого провів другу половину минулого сезону на правах оренди.

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