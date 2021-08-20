Лондонський колектив не втомлюється здійснювати трансфери цього літа. Другим новачком за день після Мартіна Едегора став Арон Ремсдейл.

23-річний голкіпер Шеффілд Юнайтед відтепер захищатиме кольори Арсенала, повідомляє офіційний сайт "канонірів".

Арсенал остаточно викупив Едегора у Реала

"Клинки" до останнього не хотіли відпускати Арона в Лондон, але наполегливість Арсенала дала свої плоди. Ремсдейл поставив свій підпис під довгостроковим контрактом, термін дії якого не уточнюється. Очікувалось, що Шеффілд Юнайтед отримає за трансфер 24 мільйони фунтів, ще 6 мільйонів передбачені у вигляді бонусів.

До слова, Арон Ремсдейл є вихованцем "клинків", але ще пограв у Борнмуті, Честерфілді й Уімблдоні. У поточному сезоні Чемпіоншипу воротар вже провів два матчі, у яких пропустив один м'яч.

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