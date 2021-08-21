Украина

Стартовал пятый тур Премьер-лиги. Ворскла уверенно переиграла Металлист 1925, одержав третью подряд домашнюю победу. Полтавчане обошли в турнирной таблице Динамо.

Шахтер отпустил Сергея Болбата в Десну. Динамо планирует подписать еще одного легионера – 4 факторы, которые приближают трансфер к реальности.

Таблица коэффициентов УЕФА: Шахтер и Динамо тянут Украину, но Заря отдаляет от топ-10 – конкурент ушел в отрыв.

Наши за границей

Сергей Ребров триумфально стартовал в ОАЭ после провалившихся переговоров с УАФ. Андрей Шевченко показал, чем занимается после сборной Украины.

Руслан Малиновский попал в заявку Аталанты на матч 1-го тура Серии А. Украинский голкипер Наполи продолжит карьеру в Серии В.

Миккель Дуэлунд зажег в Эредивизи – два красивых ассиста поспособствовали дебютной победе Неймегена.

Европа

Арсенал совершил два громких трансфера: выкупил Мартина Едегора у Реала и подписал голкипера из Чемпионшипа за 24 млн фунтов. Реал официально продлил контракт с Бензема, нарушив свое правило.

ПСЖ перестрелял Брест в ярком матче и возглавил Лигу 1 – хватает красоты даже без Месси. Мбаппе предсказывают ужасный сценарий, если он не продлит соглашение с ПСЖ.

Фантастика в Бундеслиге – Доминик Собослай двумя феноменальными голами помог РБ Лейпциг разбить Штутгарт. Моуринью в борьбе "добра и зла", лондонское дерби, первые шаги Барсы после Месси – самые интересные матчи уик-энда.