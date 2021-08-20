Французький 33-річний форвард поставив підпис під новим контрактом, дія якого розрахована до літа 2023-го, повідомляє офіційний сайт Реала.

Арсенал остаточно викупив Едегора у Реала

Відзначимо, що Королівський клуб навіть порушив власне неформальне правило. Мадридці пропонують гравцям, старшим за 30 років, контракти виключно на один сезон. Це було однією з причин (окрім зарплати), чому не вдалося домовитися з Серхіо Рамосом.

Додамо, що Бензема перебрався у столицю Іспанії влітку 2009 року. Відтоді француз зіграв за Реал 560 матчів, у яких забив 281 гол та віддав 144 результативні передачі. Виграв 19 трофеїв, серед яких чотири перемоги в Лізі чемпіонів.

Повернення безкомпромісної Англії, життя Барселони після Мессі, норвезький Хижак знову на полюванні – огляд вікенду