Десна на своїй Facebook-сторінці оголосила про перехід Сергія Болбата із Шахтаря на правах оренди.

Металіст офіційно підписав півзахисника Шахтаря

Угода розрахована на 1 рік, а новачок вже розпочав тренування у складі нової команди. Болбат виступатиме за Десну під 7 номером, а дебютувати може вже 22 серпня у матчі проти Динамо.

До слова, Болбат є вихованцем Шахтаря, встиг також пограти за донецький Металург, Металіст, Маріуполь та бельгійський Локерен. У минулому сезоні Сергій відіграв 8 поєдинків у складі "гірників", записавши до свого активу 1 результативну передачу.

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