Почнемо з приємного – Україна має великі шанси бути представленою двома командами в груповому турнірі Ліги чемпіонів 2021/22. Знову потішив Шахтар, який обіграв Монако на виїзді та зробив передостанній крок до омріяної путівки в груповий етап. Залишилося лише відстояти здобуту перевагу – матч-відповідь проти команди Ніко Ковача відбудеться у середу, 25 серпня.

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Команда Роберто Де Дзербі у поточній кваліфікації ЛЧ продовжує йти без втрат. Шахтар приніс Україні ще 0,2 бала в рейтинг асоціацій УЄФА, а загалом "гірники" набрали вже 0,6 залікових пунктів у поточному євросезоні – посприяли дві перемоги над Генком та тріумф у Монако. Вихід Шахтаря у груповий турнір ЛЧ принесе бонус у вигляді ще 4-х додаткових очок (0,8 бала), які раніше вже дісталися Україні завдяки Динамо.

Але на цьому приємні новини поки що закінчуються. Роки йдуть, нічого не змінюється – по суті, лише Шахтар і Динамо відстоюють честь України, адже Колос і Ворскла вилетіли з Ліги конференцій на першій же стадії. Розчарувала й Зоря, яка вчора розгромно поступилася Рапіду у Відні та зберігає примарні шанси на груповий турнір Ліги Європи.

Ще прикріше стає від того, що команда Віктора Скрипника програла представнику Австрії, яка є чи не головним суперником України в таблиці коефіцієнтів УЄФА. Перемоги Рапіда над Зорею і Штурма над словенською Мурою дозволили австрійцям відірватися на 0,750 бала (майже 4 перемоги!), а в України ще й залишилося на одну команду менше у єврокубках – 3 проти 4-х. А тут ще й РБ Зальцбург має хороші шанси вийти в групу ЛЧ та отримати ті ж 4 очки бонусу.

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Не варто також забувати, що знизу підтискають ще й серби з бельгійцями – тим більше, що останні поки не втратили жодної команди попри виліт Генка від Шахтаря у Лізі чемпіонів. Але водночас українські клуби за вдалого збігу обставин можуть нав'язати боротьбу Росії, яка втратила вже дві команди і випереджає нас менш ніж на 1,5 бала.

Наразі Україна, як і раніше, посідає 11 місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА, проте швидкий виліт Ворскли і Колоса явно не додав оптимізму в боротьбі за топ-10 рейтингу асоціацій, яке дасть право на пряму путівку для чемпіона України в груповий турнір ЛЧ 2023/24. Як відомо, вже у сезоні 2022/23 обидві наші команди будуть змушені долати кваліфікацію.

Відставання від Австрії збільшилося, але ми точно матимемо три команди в груповому турнірі єврокубків. Шахтар гарантував собі мінімум Лігу Європи, а Зоря у випадку вильоту від Рапіда гратиме в групі Ліги конференцій. Можливо, це навіть на краще? Адже рівень суперників у цьому турнірі дещо слабший – відповідно, у команди Віктора Скрипника є більше шансів здобути залікові очки.

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