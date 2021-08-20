Аль-Айн стартував із перемоги під керівництвом Сергія Реброва у матчі 1-го туру чемпіонату ОАЕ. Читайте звіт про зустріч на "Футбол 24".

Чемпіонат ОАЕ, 1-й тур

Хорфаккан – Аль-Айн – 1:3

Голи: Аль Хаммаді, 48 – Лаба, 37, 74, (пен.), Отон, 88

Сергій Станіславович провів перший офіційний матч на чолі Аль-Айна після саги з можливим приходом у збірну України. Рахунок було відкрито на 37 хвилині завдяки точному удару форварда Лаби. Аль Хаммаді вирівняв становище одразу по перерві.

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Матч йшов до нічиєї, проте Лаба став головним героєм матчу. Спочатку форвард оформив дубль ударом з 11-метрової позначки, а під завісу зустрічі асистував Отону. Додамо, що Аль-Айн посідає наразі третє місце у чемпіонаті завдяки додатковим показникам.

Нагадаємо, 47-річний український фахівець очолив Аль-Айн 6 червня. Саме він вважався головним кандидатом на посаду головного тренера збірної України після відходу Андрія Шевченка.

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