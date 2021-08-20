Програму 5-го туру відкривав поєдинок у Полтаві між Ворсклою і Металістом-1925. Підопічні Юрія Максимова тиждень тому розписали дуже невиразну нічию з Вересом – втім, вона сталася на виїзді, а от вдома в рамках УПЛ "зелено-білі" поразок ще не знали. Харків'яни ж у попередньому матчі дуже гідно зіграли проти Шахтаря, ледь не зачепившись за нічию, тож сьогодні вболівальники могли сподіватись на веселий футбол.

Втім, перший тайм розчарував як місцевих фанатів, так і солідну делегацію гостей з Харкова. "Жовто-сині" до перерви провели всього один удар по воротах – він пройшов після подачі з кутового, яку головою замкнув Єрмаков. Вийшло дуже неточно. Ворскляни стріляли не набагато частіше (аж три рази), але у них ще й хороші атаки без завершення проходили. Господарі повністю контролювали хід поєдинку.

Проблема полтавців полягала у великій кількості технічного браку й відсутності гострих моментів. За перші 40 хвилин підопічні Юрія Максимова мали в своєму активі лишень дальній неточний постріл Тілля та його ж діагональ на правий край карного майданчика – Пердута скинув його на Степанюка, а той пробив над воротами. Харків'яни, однак, натяку не зрозуміли, за що й були покарані на 41-й: Скляр поборовся за навіс від Кане й зумів виконати скидку на Чеснакова, а Володимир метрів з восьми розстріляв ворота – 1:0!

На перерву команди відправились саме з цим рахунком, але вже за кільканадцять секунд після відновлення гри Металіст 1925 отримав фантастичний шанс відігратись. Він прилетів завдяки прориву Дмитренка лівим флангом на край штрафного – в завершенні епізоду Владислав прострілив, а Челядін у падінні зупинив м'яч рукою. Пенальті! Валерій Кривенцов перехрестився, але Бог не допоміг "жовто-синім" – Батюшин з "позначки" пробив по центру, але Різник парирував удар ногою!

Не забиваєш ти – забивають тобі. Ворскла одразу перехопила ініціативу й провела кілька атак без моментів, а на 55-й хвилині команда Юрія Максимова подвоїла свою перевагу! Різник виніс м'яч на Скляра, той виконав прострільну передачу на Кане, а Ткачук у спробі вибити її зрізав сферу у власні ворота. 2:0.

Після такого повороту подій від Металіста 1925 можна було б очікувати навали, однак нічого подібного не сталося. За наступні 25 хвилин підопічні Валерія Кривенцова зуміли вичавити із себе лишень два слабеньких дальніх удари у виконанні Габелка та Задераки – Різник спокійно взяв обидва. Розігнати футбол харків'ян не допомогли навіть три заміни в середині другого тайму.

Ворскла теж не форсувала події, але на 76-й хвилині полтавці могли влаштувати розгром внаслідок подачі Пердути та замикання від Кане з лінії воротарського – Сидоренко врятував гостей. На 81-й же свіжий Вакула розкрутив двох захисників перед карним майданчиком і вистрілив у ближній кут. М'яч влучив у зовнішній бік сітки.

Харків'яни непогано виглядали лишень в ендшпілі зустрічі, коли вдалося провести кілька цікавих атак. Одна з них завершилась непоганим ударом над поперечкою, а на 89-й хвилині Савін отримав закидання з глибини й увірвався на правий край штрафного, впавши у боротьбі з Таммом. Контакт із захисником точно був, але арбітр Віктор Копієвський вирішив показати Савіну жовту за симуляцію. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу полтавців з рахунком 2:0. До речі, це вже третя поспіль домашня звитяга "зелено-білих".

Таким чином, Ворскла набрала 11 очок, піднявшись на другу позицію в турнірній таблиці УПЛ. За спиною полтавців залишилось Динамо, однак кияни свій матч проведуть у неділю проти лідера чемпіонату – Десни. Металіст 1925, своєю чергою, тримається на сьомій сходинці з шістьма заліковими балами в активі.

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