"Біло-сині" зробили пропозицію Атлетіко Паранаенсе щодо атакувального хавбека Вітінью, стверджує телеграм-канал Динамо Киев Inside. Сума трансферу може скласти 3,8 млн євро.

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Джерело зазначає одразу 4 фактори, які сприяють підписанню бразильця. По-перше – його контракт з Атлетіко закінчується через рік. Конкурент киян за вінгера, Бордо, випав із боротьби за футболіста,а сам Луческу не проти кандидатури Вітінью. Окрім цього, Динамо начебто отримало пропозиції щодо двох легіонерів, які виступають на позиції вінгера.

До слова, у поточному сезоні бразилець відіграв 27 матчів за Атлетіко Паранаенсе, записавши до свого активу 9 голів та 4 асисти. Вітінью виступає як на позиції атакувального хавбека, а також може зіграти на обох флангах атаки.

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