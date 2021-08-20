Неймеген впевнено переміг Зволле у другому турі чемпіонату Нідерландів. До звитяги долучився і орендований у Динамо вінгер Міккел Дуелунд.

Ередивізі, 2-й тур

Неймеген – Зволле – 2:0

Голи: Акман, 4, Окіта, 42

Неймеген у першому турі зазнав погрому від Аякса (0:5) на виїзді, а вже сьогодні, 20 серпня, мав змогу реабілітуватись перед очима вболівальників на своєму стадіоні. І команді це таки вдалось.

Дуелунд дебютував за Неймеген з розгромної поразки Аяксу

Вже на перших хвилинах Дуелунд віддав на Акмана, який вдало пробив у дальній кут і вивів "червоно-зелено-чорних" вперед. За кілька миттєвостей до перерви Неймеген подвоїв перевагу не без допомоги орендованого в Динамо вінгера – Міккел красиво вирізав на Окіту, а той забив. Для динамівця це перші результативні дії за нову команду в офіційному матчі.

По перерві колективи більше не забивали, а Дуелунда замінили на 70-й хвилині. Зрештою, це не завадило Неймегену святкувати перемогу над Зволле з рахунком 2:0.

До слова, Міккел Дуелунд не зумів стати гравцем основи Динамо, а тому його відправили в оренду в Нідерланди, де він проведе весь сезон 2021/22. Загалом в активі данця 26 матчів у футболці киян, три голи та асист.

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