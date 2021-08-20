"З Мбаппе буде так, як було з Рабйо (вінгер відмовився пролонговувати контракт і його відсторонили від матчів аж до переходу в Ювентус – прим. Футбол 24), адже для ПСЖ – це особиста справа, а не гроші. Якщо Кіліан не продовжить угоду, то його посадять на трибуни. І їх не хвилюватиме, що ти не приносиш їм гроші.

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Єдина надія футболіста на Леонардо Араужо. Але навіть тут все буде складно, навіть майже неможливо. З Аль-Хелаїфі у ПСЖ є проблема. Мбаппе не повинен ображати еміра і говорити йому, що він їде, адже про все вже домовлено. Вони прагнуть купити історію, але вона не купляється. Вона вже написана", – цитує Ді Камплі AS.

Нагадаємо, контракт Кіліана Мбаппе добігає кінця вже наступного літа. 22-річний француз не хоче далі виступати у столиці Франції та марить переходом у мадридський Реал.

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