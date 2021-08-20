Парижани в гостях обіграли Брест (2:4) у третьому турі Ліги 1. Огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Ліга 1, 3 тур

Брест – ПСЖ – 2:4

Голи: Онора, 42, Муньє, 85 – Еррера, 23, Мбаппе, 36, Гуйє, 73, Ді Марія, 90+1

ПСЖ ударно стартував у чемпіонаті Франції. Поки Неймар і Мессі не готові грати, команду тягне Мбаппе. От і сьогодні Кіліан був центральною фігурою на полі. Він атакував з глибини і опинявся на вістрі, обігрував, класно пасував і сам завершував атаки.

Перший момент для Мбаппе створили Еррера та Хакімі. Ашраф, до речі, також залишається одним з найкорисніших у команді – змарнований супершанс не зіпсував враження. Рахунок відкрив Еррера – здалеку пробив у дотик, голкіпер помилився.

Мбаппе подвоїв перевагу, самотужки розігнавши атаку (допоміг Хакімі). На другий тайм Кіліан і Ашраф виходили в шикарному настрої, обмінюючись стусанами. Красивий гол Бреста їх не засмутив. Господарі впіймали ПСЖ на контратаці – Онора забив після класного пасу п'ятою від Фавра.

У другому таймі ПСЖ також багато контролював м'яч, але створював менше і пропускав гострі контрвипади. Навасу довелося рятувати після удару впритул від П'єрра-Габріеля. Головним залишався Мбаппе, який навіть заробив жовту за грубий фол.

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Парижани закріпили перевагу фантастичною гарматою Гуйє – здалеку, під стійку. ПСЖ зовсім розслабився і поплатився за це. Муньє прошив Наваса і повернув інтригу, а Онора мав кілька можливостей зрівняти рахунок.

Крапку в матчі поставив Ді Марія. Париж вибіг у контратаку, Хакімі видав хороший пас на Анхеля, а аргентинець елегантно перекинув голкіпера. 2:4 на користь ПСЖ. Дуже яскраво! І це ще без Мессі. Дебют Ліонеля чекаємо наступного тижня проти Реймса.

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