Головні новини футболу 1 грудня: Зоря перемогла, Карпати втратили очки, а українці проявили себе за кордоном

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 1 грудня.

УПЛ

17 тур української Прем'єр-ліги стартував у проблемних умовах через снігопади. Зоря переграла Десну та піднялася на 4 місце в турнірній таблиці. Голи за луганців забивали Сілас і Кабаєв. Ця звитяга стала 40-ю для Зорі на чужому полі під керівництвом Юрія Вернидуба, луганці відзначаються у воротах суперників на виїзді вже впродовж 8 матчів поспіль.

Карпати розписали нічию з аутсайдером першості Арсеналом-Київ, попри тотальну перевагу в матчі. Хоча забити супернику львів'яни зуміли тільки з пенальті. Лідера "левів" Мар'яна Шведа переглядають скаути з Європи. "Зелено-білі" отримали за попереднього тренера 100 тисяч євро, а новий наставник сказав, що тренуватиме команду принаймні до зими.

Європа

Гегемон Серії А Ювентус розгромив Сампдорію, а зірка "б'янконері" Кріштіану Роналду знову повторив кілька історичних досягнень. В центральному матчі Прімери Реал не без проблем обіграв Валенсію. Леганес Луніна вперше в своїй історії забив 4 голи в матчі Ла Ліги, однак українець навіть не потрапив у заявку.

У Бундеслізі обійшлося без сюрпризів: Баварія перемогла Вердер, а дортмундська Борусія впоралася з Фрайбургом за допомогою Пако Алькасера, якому підкорилось відразу три досягнення. У головному матчі ігрового дня Шальке та Хоффенхайм зіграли внічию: розкішні сейви голкіперів, багато пенальті та бліда гра конкурента Коноплянки. Сам Євген всю гру просидів на лаві запасних.

Українці за кордоном

Деякі наші легіонери все ж отримали шанс себе проявити. Олександр Зінченко допоміг Манчестер Сіті обіграти Борнмут, вийшовши у стартовому складі та організувавши гол. Втім, Фернандінью завдав українцю кривавої травми та відібрав у нього цілий тайм ігрового часу. "Вступив у клуб зламаних носів", – Зінченко показав наслідки зіткнення.

Серед інших матчів АПЛ варто відзначити, що МЮ не переграв Саутгемптон, а Вест Хем травмованого Андрія Ярмоленка розгромив Ньюкасл.

Роман Безус у другому матчі поспіль забив за Сент-Трюйден у Бельгії, а Марко Девіч відзначився за Сабах у дербі на полях Азербайджану.