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Девіч забив за Сабах у дербі проти Нефтчі

20:35 688 Читать на русском
Девіч забив за Сабах у дербі проти Нефтчі
Марко Девіч / ФК Ростов

Український форвард Марко Девіч відзначився у чемпіонаті Азербайджану.

Українець сербського походження Марко Девіч забив єдиний гол Сабаха у матчі 13-го туру чемпіонату Азербайджану проти Нефтчі, де виступає ще один українець Кирило Петров, який не взяв участь у матчі через пошкодження.

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На 76-й хвилині Девіч впевнено реалізував пенальті, однак цей гол не допоміг Сабаху уникнути поразки від Нефтчі з рахунком 1:2. У бакинському дербі не обійшлось без червоних карток. Сабах догравав матч вдесятьох, а Нефтчі були змушені грати без двох своїх гравців, які отримали вилучення.

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Гол Марко можна побачити з 6:40

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