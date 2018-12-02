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Саутгемптон – Манчестер Юнайтед – 2:2 – відео голів та огляд матчу

1 грудня 23:54 91 Читать на русском
Саутгемптон – Манчестер Юнайтед – 2:2 – відео голів та огляд матчу
Саутгемптон – Манчестер Юнайтед – 2:2 – відео голів та огляд матчу

 Манчестер Юнайтед врятувався від поразки з Саутгемптоном в 14-му турі АПЛ. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

Чемпіонат Англії 2018/19, 14 тур

Саутгемптон – Манчестер Юнайтед – 2:2

Голи: Армстронг, 13, Соареш, 20 – Лукаку, 33, Еррера, 39

Манчестер Юнайтед та Саутгемптон влаштували справжню перестрілку в першому таймі. Вже на 20 хвилині "святі" вели у рахунку 2:0 завдяки голам Армстронга та Соареша, але ще до перерви Лукаку та Еррера вирівняли становище.

Манчестер Юнайтед та Саутгемптон розійшлись результативною нічиєю: 14 тур АПЛ, матчі суботи

А от в другому таймі глядачі голів не побачили, тож підопічні Моурінью в чергове в цьому сезоні не змогли здобути перемогу.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Англія14 турСент-Мері'с (Саутгемптон)

Саутгемптон - Манчестер Юнайтед: Субота 01 грудня 2018

Саутгемптон
Матч завершено
2 : 2
Манчестер Юнайтед
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