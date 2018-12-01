Карпати розписали нічию з Арсеналом-Київ, попри тотальну перевагу в матчі

Арсенал-Київ вдома приймав львівські Карпати у 17 турі української Прем'єр-ліги. Результат і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Україна. Прем'єр-ліга, 17 тур

Арсенал-Київ – Карпати – 1:1

Голи: Гуйє, 24 (аг) – Гуцуляк, 73 (пен)

Арсенал-Київ впевнено замикає турнірну таблицю чемпіонату, а Карпати після двох поразок знову віддалилися від верхньої шістки. На тижні львівський клуб втратив головного тренера – Жозе Мораіш викупив свій контракт, а виконувачем обов'язків призначили Олега Бойчишина. Умови проведення матчу ускладнилися внаслідок снігопаду в Києві, однак газон стадіону Динамо підготували до гри.

Карпати повинні звикати до втрат: за мотивами відставки Мораіша

Команди обрали схему з трьома центрбеками і дуже в'яло розпочали матч. Господарі трішки більше володіли м'ячем, але жодної небезпеки на обох кінцях поля не було. Ближче до середини першого тайму Карпати почали проявляти активність і створювати моменти. Двічі бив по воротах Сітала Гуцуляк – зі штрафного м'яч полетів вище цілі, а через декілька хвилин добре зіграв голкіпер. Не підвів Сітало й після удару Шведа.

Арсенал-Київ відповів результативно, відкривши рахунок з другої спроби. З дальнім ударом Акулуніна впорався на відмінно воротар Карпат, а от наступна атака змусила львівських гостей витягати м'яч з власних воріт. Дубінчак підключився по лівому флангу, дивом проскочив повз Федецького і виконав простріл у воротарський майданчик. Першим на м'яч встиг Папа Гуйє – досвідчений новачок Карпат відзначився автоголом.

Карпати активно намагалися відігратися – більшість часу гра проходила на половині поля киян. На 32-й хвилині "зелено-білі" створили супершанс, але примудрилися його змарнувати. Швед, за яким сьогодні спостерігали скаути бельгійського клубу, розкішним пасом вивів Гулуцяка один на один з голкіпером, однак Олексій бездарно пробив прямо у свого візаві. На перерву Карпати пішли, поступаючись в рахунку.

Зі стартом другої половини зустрічі Карпати великими силами рванули в атаку – м'яч практично не виходив з половини поля "канонірів", поки гості не відігралися. Двічі потужно стріляв по воротах Арсенала-Київ Кльоц – заблокували захисники та парирував голкіпер. Львівська команда продовжувала тиснути на володіння суперника, а той навіть не думав про контргру.

Ді Франко в двох епізодах претендував на пенальті. Катерина Монзуль першу ситуацію проігнорувала, а в другій – поставила "чистий" пенальті за відвертий фол Сагуткина проти аргентинця. Олексій Гуцуляк з 11-метрової позначки пробив безпомилково – 1:1. Карпати могли відразу й вийти вперед, але Сітало знову врятував свою команду від пропущеного м'яча.

Наприкінці матчу команди не створили стовідсоткових гольових можливостей – арбітр зафіксувала нічию. Арсенал-Київ з 8 очками залишився на останньому місці, а Карпати з 17 пунктами розмістилися на 9 сходинці турнірної таблиці.

Цікаві факти

– Арсенал-Київ продовжив антирекордну безвиграшну серію в чемпіонаті – 10 матчів.

– Арсенал-Київ продовжив 5-матчеву серію поразок.

– Арсенал-Київ пропустив у 22-му домашньому матчі чемпіонату поспіль.

– Карпати забили в 13-му поспіль гостьовому поєдинку УПЛ – рекорд клубу