Десна – Зоря – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Зоря на виїзді виявилась сильнішою за Десну. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.
Чемпіонат України 2018/2019, 17-й тур
Десна – Зоря – 0:2
Голи: Сілас, 23, Кабаєв, 80
Зоря перемогла Десну та вийшла на четверте місце
Зоря вийшла вперед на 23-й хвилині зусиллями Сіласа. Михайліченко прострілив з лівого флангу, а Сілас скористався відскоком та забив у порожні ворота.
Десна намагалася відповідати з контратак та стандартних положень, однак у другому таймі якість їх моментів значно підсіла. Зрештою, Зоря подвоїла перевагу. На 80-й хвилині луганці розкатали контратаку, а Кабаєв її завершив ударом з близької відстані.
Зазначимо, що ця перемога стала 40-ю для Зорі на чужому полі під керівництвом Юрія Вернидуба. Окрім цього, луганці відзначаються у воротах суперника на виїзді вже впродовж 8 матчів поспіль.