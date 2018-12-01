Десна – Зоря – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Зоря на виїзді виявилась сильнішою за Десну. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

Чемпіонат України 2018/2019, 17-й тур

Десна – Зоря – 0:2

Голи: Сілас, 23, Кабаєв, 80

Зоря перемогла Десну та вийшла на четверте місце

Зоря вийшла вперед на 23-й хвилині зусиллями Сіласа. Михайліченко прострілив з лівого флангу, а Сілас скористався відскоком та забив у порожні ворота.

Десна намагалася відповідати з контратак та стандартних положень, однак у другому таймі якість їх моментів значно підсіла. Зрештою, Зоря подвоїла перевагу. На 80-й хвилині луганці розкатали контратаку, а Кабаєв її завершив ударом з близької відстані.

Зазначимо, що ця перемога стала 40-ю для Зорі на чужому полі під керівництвом Юрія Вернидуба. Окрім цього, луганці відзначаються у воротах суперника на виїзді вже впродовж 8 матчів поспіль.