Вердер – Баварія – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Баварія обіграла Вердер в 13-му турі Бундесліги. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

Чемпіонат Німеччини 2018/2019, 13-й тур

Вердер – Баварія – 1:2

Голи: Осако, 33 – Гнабрі, 20, 50

Баварія у найбільш статусному з чотирьох перших суботніх поєдинків відіграла непростий матч з Вердером. Перемогу "ротен" приніс Серж Гнабрі, який оформив дубль.

Баварія перемогла Вердер, Штутгарт покинув зону вильоту: 13-й тур Бундесліги, матчі суботи

Баварія набрала 24 очки та залишилась на 3 місці в турнірній таблиці Бундесліги. Вердер опустився на 8 позицію, маючи у активі 18 залікових балів.