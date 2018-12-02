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Вердер – Баварія – 1:2 – відео голів та огляд матчу

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Вердер – Баварія – 1:2 – відео голів та огляд матчу
Вердер – Баварія – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Баварія обіграла Вердер в 13-му турі Бундесліги. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

Чемпіонат Німеччини 2018/2019, 13-й тур

Вердер – Баварія – 1:2

Голи: Осако, 33 – Гнабрі, 20, 50

Баварія у найбільш статусному з чотирьох перших суботніх поєдинків відіграла непростий матч з Вердером. Перемогу "ротен" приніс Серж Гнабрі, який оформив дубль.

Баварія перемогла Вердер, Штутгарт покинув зону вильоту: 13-й тур Бундесліги, матчі суботи

Баварія набрала 24 очки та залишилась на 3 місці в турнірній таблиці Бундесліги. Вердер опустився на 8 позицію, маючи у активі 18 залікових балів.

Німеччина13 турВезер-Штадіон (Бремен)

Вердер - Баварія: Субота 01 грудня 2018

Вердер
Матч завершено
1 : 2
Баварія
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Відеоновини Німеччина Баварія Баварія Вердер Вердер Вердер - Баварія
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