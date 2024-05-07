Еміратський спортивний холдинг City Group, якому належать Манчестер Сіті і Жирона, стежить за Лосадою вже понад місяць. Галісійський вінгер проводить видатну кампанію, будучи одним з найкращих асистентів у другому іспанському дивізіоні – у його активі 9 голів і 7 гольових передач.

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Як інформує Marca, у контракті Лосади з Расінгом є пункт про клаусулу в розмірі близько 2 млн євро. Сама угода вихованця Сельти з клубом розрахована до літа 2025 року. 22-річний креативний гравець також здатний зіграти на позиції плеймейкера – у 2023 році він покинув Сельту заради отримання постійної ігрової практики. Схоже, це рішення ось-ось окупиться.

Нагадаємо, що раніше Жирона гарантувала собі участь у Лізі чемпіонів на сезон 2024/25.

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