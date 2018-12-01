Арсенал-Київ – Карпати – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Карпати у Києві не змогли дотиснути київський Арсенал. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

Україна. Прем'єр-ліга, 17 тур

Арсенал-Київ – Карпати – 1:1

Голи: Гуйє, 24 (аг) – Гуцуляк, 73 (пен)

На 24-й хвилині Дубінчак підключився по лівому флангу, дивом проскочив повз Федецького і виконав простріл у воротарський майданчик. Першим на м'яч встиг Папа Гуйє – досвідчений новачок Карпат відзначився автоголом.

Зі стартом другої половини зустрічі Карпати великими силами рванули в атаку – м'яч практично не виходив з половини поля "канонірів", поки гості не відігралися. На 73-й хвилині зустрічі Сагуткін відверто сфолив у власному штрафному майданчику проти Ді Франко. Гуцуляк взявся виконувати пенальті і не схибив.

Карпати розписали нічию з Арсеналом-Київ, попри тотальну перевагу в матчі

Наприкінці матчу команди не створили стовідсоткових гольових можливостей – арбітр зафіксувала нічию. Арсенал-Київ з 8 очками залишився на останньому місці, а Карпати з 17 пунктами розмістилися на 9 сходинці турнірної таблиці.