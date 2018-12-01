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Безус у другому матчі поспіль забив за Сент-Трюйден

22:47 183 Читать на русском
Безус у другому матчі поспіль забив за Сент-Трюйден
Роман Безус забив за Сент-Трюйден / соцмережі

Український хавбек Роман Безус відзначився голом за Сент-Трюйден у матчі 17-го туру чемпіонату Бельгії проти Антверпена.

У матчі 17-го туру чемпіонату Бельгії Антверпен вдома приймає Сент-Трюйден. У стартовому складі гостей вийшов півзахисник Роман Безус. На 37-й хвилині українець відзначився забитим голом та вивів свою команду вперед. Безус набігав на ворота суперника з глибини поля та результативно пробив по м’ячу метрів з 12-ти.

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Cтаном на 60 хвилину команда українця мінімально перемагає господарів. До слова, у складі Антверпена грає екс-гравець Динамо Мбокані. До слова, на 57-й хвилині Романа замінили.

Цього сезону Безус провів за Сент-Трюйден 13 матчів в усіх турнірах. Хавбек відзначився 4 голами та віддав 3 результативні передачі.

Теги
Відеоновини Головне Українці за кордоном Сент-Трюйден Сент-Трюйден Антверпен Антверпен Роман Безус Роман Безус Бельгія
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