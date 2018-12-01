Шальке та Хоффенхайм зіграли внічию: розкішні сейви голкіперів, багато пенальті та бліда гра конкурента Коноплянки

Шальке та Хоффенхайм розписали нічию в центральному матчі 13 туру німецької Бундесліги. Результат і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Німеччина. Бундесліга, 13 тур

Хоффенхайм – Шальке – 1:1

Голи: Крамаріч, 59 (пен) – Бенталеб, 74 (пен)

Шальке намагається піднятися з нижньої частини турнірної таблиці, а Хоффенхайм веде боротьбу за єврокубки. На тижні обидві команди грали в Лізі чемпіонів. Гельзенкірхенці в жахливому матчі поступилися Порту, але вийшли у плей-офф, а хлопці з Крайхгау в феєричному поєдинку програли Шахтарю і втратили шанси на 1/8 фіналу.

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Юліан Нагельсманн трішки освіжив склад і повернувся до гри з трьома центрбеками, а Доменіко Тедеско продовжив експериментувати – 4 захисники, ромб у центрі поля, а в атаці в старті через численні травми основних гравців дебютував Хаджі Райт. Молодий американець вийшов на позиції Євгена Коноплянки, а українець залишився в запасі.

Хоффенхайм вже на старті зустрічі двічі міг забивати зусиллями Стівена Цубера, який класно бив здалеку. Спершу м'яч з-під поперечини дістав Ральф Ферманн, а потім Шальке врятував каркас. Господарі високо пресингували суперника та більше атакували – 7 ударів за перші 10 хвилин.

Гості відповіли двома моментами Гвідо Бургшталлєра – раз на місці був Олівер Бауманн, раз форварду забракло влучності. Третій удар австрійця небезпечним назвати важко, а от четвертий у першому таймі змусив Райн-Некар Арену затамувати подих, однак результативним не став.

На іншому кінці поля фантастично виглядав Ральф Ферманн, який здійснив 4 сейви до перерви. Голкіпер відверто рятував Шальке від пропущених м'ячів – як на лінії воріт, та і на виходах. Як Жоелінгтон і Керем Демірбай не переграли його в своїх гольових моментах – загадка.

Завершився тайм призначеним і скасованим пенальті у ворота Хоффенхайма. М'яч рикошетом влучив у руку Стівену Цуберу, який стелився у підкат у штрафному майданчику. Після відеоповтору арбітр прийняв правильне рішення – Доменіко Тедеско та Євген Коноплянка з розчарованими обличчями пішли на перерву за рахунку 0:0.

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Другий тайм розпочався досить спокійно, аж раптом на 57-й хвилині арбітр призначив пенальті на користь Хоффенхайма. Ісхак Бельфоділь дійсно влучив у руку Бастіана Очіпки в штрафному майданчику, однак за мить до того сам форвард зінсхаймців підіграв собі рукою. Відеопомічники чомусь не підказали арбітру переглянути повтор. Андрей Крамаріч реалізував удар з "точки".

Суат Сердар міг зрівняти рахунок, але його удар впритул заблокував захисник ТШГ. Доменіко Тедеско відразу зняв Сердара, освіживши гру двома замінами. До речі, тоді ж пішов з поля потенційний конкурент Коноплянки Хаджі Райт. Юний форвард ніяк себе не проявив – годину ігрового часу перебував у тіні.

Шальке відігрався також з пенальті. Ермін Бічакчіч у власній карній зоні не за правилами зупинив прохід Даніеля Каліджурі – Набіль Бенталеб без проблем виконав вирок і встановив рахунок 1:1. Алжирець незабаром отримав шанс оформити дубль, однак класний удар в дотик від Набіля не менш ефектним сейвом витягнув Олівер Бауманн.

Юліан Нагельсманн, у свою чергу, теж впливав на хід зустрічі замінами. Адам Шалай вийшов на поле, і першим же дотиком міг вирвати для Хоффенхайма перемогу – не влучив у площину. До фінального свистка рахунок більше не змінився, хоча Ральфу Ферманну ще раз довелося витягати каштани з вогню. Матч став бенефісом голкіперів. Дуже показово, що пробити їх сьогодні вдалося тільки з пенальті.

Протистояння наймолодших тренерів Бундесліги завершилося нічиєю. Друзі-конкуренти Юліан Нагельсманн і Доменіко Тедеско розійшлися миром. Хоффенхайм набрав 21 пункт і залишився на 6 місці в турнірній таблиці, а Шальке з 14 балами піднявся на 11 сходинку. У наступному турі "кнаппен" в рамках рурського дербі приймають лідера чемпіонату дортмундську Борусію.

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