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Леганес Луніна вперше в своїй історії забив 4 голи в матчі Ла Ліги

21:14 184 Читать на русском
Леганес Луніна вперше в своїй історії забив 4 голи в матчі Ла Ліги
ФК Леганес

В матчі 14 туру чемпіонату Іспанії Леганес на виїзді розтрощив Вальядолід.

Чемпіонат Іспанії 2018/19, 14 тур

Вальядолід – Леганес – 2:4

Голи: Тоні, 50, Унал, 90+4 – Сіовас, 11, Оскар, 42 Карільйо, 66, 75

Попри те, що український голкіпер не потрапив навіть до заявки Леганеса, це не завадило його клубу встановити історичне досягнення. Поєдинок проти Вальядоліда став першим у Ла Лізі, в якому "огірочкам" вдалося забити 4 голи, повідомляє Opta.

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Вальядолід залишився 14-м в турнірній таблиці Прімери, маючи 17 очок у своєму активі, а Леганес йде прямо за ним – у команди Луніна на один набраний бал менше.

Іспанія14 турЕстадіо Хосе Сорілья (Вальядолід)

Вальядолід - Леганес: Субота 01 грудня 2018

Вальядолід
Матч завершено
2 : 4
Леганес
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Іспанія Відеоновини Леганес Леганес Вальядолід - Леганес Вальядолід Вальядолід
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