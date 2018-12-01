Леганес Луніна вперше в своїй історії забив 4 голи в матчі Ла Ліги

В матчі 14 туру чемпіонату Іспанії Леганес на виїзді розтрощив Вальядолід.

Чемпіонат Іспанії 2018/19, 14 тур

Вальядолід – Леганес – 2:4

Голи: Тоні, 50, Унал, 90+4 – Сіовас, 11, Оскар, 42 Карільйо, 66, 75

Попри те, що український голкіпер не потрапив навіть до заявки Леганеса, це не завадило його клубу встановити історичне досягнення. Поєдинок проти Вальядоліда став першим у Ла Лізі, в якому "огірочкам" вдалося забити 4 голи, повідомляє Opta.

Топ-10 розчарувань Ла Ліги у першій третині сезону: Лунін склав компанію потенційному володарю "Золотого м'яча"

Вальядолід залишився 14-м в турнірній таблиці Прімери, маючи 17 очок у своєму активі, а Леганес йде прямо за ним – у команди Луніна на один набраний бал менше.