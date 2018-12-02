Алькасер продовжує розривати Бундеслігу – в матчі з Фрайбургом іспанцю підкорилось відразу три досягнення

Нападник дортмундської Борусії Пако Алькасер демонструє приголомшливі показники після переїзду до чемпіонату Німеччини.

У цьому сезоні Бундесліги він забив 10 голів, завдавши 10 ударів по воротах. Кожен удар іспанця завершується взяттям воріт, повідомляє Squawka.

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Свій 10-й гол Алькасер забив в домашньому матчі 13-го туру проти Фрайбурга. 25-річний футболіст вийшов на заміну на 70-й хвилині, а в компенсований час встановив остаточний рахунок.

Цікаво, що 9 з 10 голів Алькасер забив після виходу на заміну. Це повторення рекорду Бундесліги. Раніше 9 голів після виходу на заміну за один сезон в Бундеслізі забивали тільки два футболісти: Йонел Ганя зі Штутгарта в сезоні-2002/03 і Нільс Петерсен за Фрайбург в сезоні 2016/17, повідомляє Opta.

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Алькасер повторив і ще один рекорд. 10 голів в Бундеслізі він забив в своїх перших 8 матчах в турнірі. Раніше подібне вдавалося тільки екс-футболісту Гамбурга Герту Дерфелю в 1963 році. Забити більше 10 голів у своїх перших 8 матчах в чемпіонаті Німеччини ще не зміг ніхто, повідомляє Opta.