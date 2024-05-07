Поєдинок на Селхерст Парк між Крістал Пелас і Манчестер Сіті виявився особливим. Вперше в історії на арбітрі матчу АПЛ була встановлена камера – Джарред Джиллет носив її на голові. Трансляція з неї не велася, а жаль.

Interesting to see Jarred Gillett with RefCam for today's game at Selhurst Park and see later (via a doc) how the players react to ref interaction knowing there's a camera right in their face



Bundesliga have used something similar pic.twitter.com/LZdgknxzuT — Tony Tannous (@TonyTannousTRBA) May 6, 2024

Але це була не єдина історична подія. Іншу подарував МЮ – Бруну Фернандеш вперше у своїй кар'єрі пропустив гру через травму. А цих ігор у португальця аж 531 у всіх турнірах (це 44 110 хвилин). У нього було 5 пропусків через хворобу, однак пошкодження ніколи не бентежили Бруну.

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Це неабияк тривожило фанів Манчестер Юнайтед, адже Бруну має надзвичайно велике значення для атаки "червоних дияволів". Тривожні очікування отримали підтвердження вже у першому таймі – підопічні Еріка Тен Хага виконали всього 6 дотиків у штрафному Крістал Пелас, завдавши тільки 4 удари.

Сумарна гострота цих пострілів склала 0,26 xG. Два із них було заблоковано (і вони пройшли з дистанції), тільки один провели з гри. Ще один момент у статистику не пішов – Каземіро скидував подачу з кутового на дальню стійку, а голкіпер Хендерсон під тиском Хьойлунда не дотягнувся до м'яча. Той залетів у сітку, однак гол не зарахували через явний поштовх від Расмуса.

Але якби ж проблеми МЮ завершувались тільки на бездарній атаці... Ще гіршою ситуація виявилась в обороні. Вже на 12-й хвилині "дияволи" пропустили, немов у дворі. Після вкидання з ауту Олісе прийняв м'яч у центрі поля, одним рухом переграв Каземіро й спокійно дійшов (саме дійшов!) до штрафного – а звідти пробив у правий нижній. 1:0!

На 28-й хвилині допомогти "склярам" забити вдруге вирішив Майну, який і при першому взятті воріт особливо не заважав. Кобі при передачі назад виклав м'яч точно на ногу Олісе, організувавши йому вихід віч-на-віч – втім, Онана виручив МЮ.

До речі, наступний свій матч в АПЛ манкуніанці проведуть 12 квітня – вдома вони приймають Арсенал. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: "каноніри" переможуть "червоних дияволів". Коефіцієнт на перемогу команди Зінченка – 1,44. Звитяга МЮ в 6,63, а нічия – 5,25. Фахівці очікують дуже результативного матчу. На стандартний тотал більше (2,5) букмекер GGBET виставив коефіцієнт 1,37, тоді як на тотал менше можна поставити за 3,06.

- Mainoo with a TERRIBLE mistake but Onana saves him! pic.twitter.com/a7jDESYe6Z — ??? ???? (@TheEuropeanLad) May 6, 2024

Тим не менш, Крістал Пелас таки забив другий гол. На 40-й хвилині Каземіро, Еріксен і Далот не змогли втримати м'яч на фланзі під тиском лондонців – ті відібрали м'яч і швидко віддали передачу на хід Матета. Жан-Філіпп легко переграв Еванса у карному майданчику та зарядив у ближню дев'ять. 2:0!

Цікаво, що Матета під керівництвом Олівера Гласнера забив у кожному з шести перших домашніх матчів АПЛ. Востаннє подібну серію провертав легендарний Алан Ширер.

Відпочивати футболісти відправились за комфортної переваги Крістал Пелас. Здавалося, що в другому таймі МЮ прокинеться, але нічого подібного не сталося – "червоні дияволи" до 80-х хвилин мали тільки три удари по воротах. Щоправда, знову вдалося забити гол, який скасували. Каземіро замикав закидання від Еріксена, але заліз у офсайд.

А от Крістал Пелас не зупинявся. Ще на 50-й хвилині Клайн зачепився за винос від голкіпера й прострілив на 11 метрів під удар Езе. Онана виручив. На 55-й Езе обігрався з Олісе й пробивав з лінії штрафного – повз дальню стійку.

На 57-й же Х'юз бахнув з півкола з лету, змусивши Онана виконати сейв на чистих рефлексах (момент удару Андре не бачив). Зрештою, господарі вчинили розгром із подальшого кутового. Вортон виконав діагональ на дальню стійку, Андерсон протиснув Далота й прострілив вздовж воротарського, а Мітчелл заніс м'яч у сітку. 3:0!

На 67-й же Муньйос відібрав м'яч у Каземіро на фланзі, після чого викотив його під удар Олісе. Майкл з правого кута штрафного зарядив у ближню дев'ятку! Таким чином, Манчестер Юнайтед пропустив 81-й гол у поточному сезоні у всіх турнірах. Востаннє подібне траплялось у сезоні 1976/77.

Крістал Пелас міг забивати і п'ятий. Зокрема, Едуар у компенсований час поцілив у стійку. Не склалось. У підсумку, фінальний свисток зафіксував перемогу лондонців з рахунком 4:0.

Для команди Олівера Гласнера цей успіх не має турнірного значення, а от МЮ провалився катастрофічно – підопічні Еріка Тен Хага випали аж на восьму позицію, за межі зони єврокубків. Челсі Мудрика з такою ж кількістю балів йде сьомим, а Ньюкасл має на два пункти більше.

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