Зоря перемогла Десну та вийшла на четверте місце

У матчі 17-го туру УПЛ луганська Зоря завдяки голам Сіласа та Владислава Кабаєва перемогла чернігівську Десну.

Чемпіонат України 2018/2019, 17-й тур

Десна – Зоря – 0:2

Голи: Сілас, 23, Кабаєв, 80

Даний матч міг взагалі не відбутися. Спочатку його перенесли у Київ на "Оболонь-Арену", тому що в Чернігові не можуть забезпечити підігрів поля та освітлення одночасно. Крім того, СБУ у зв'язку з військовим станом рекомендувало перенести гру, що й сталося – і тут в справу втрутилась погода. Працівники стадіону боролися зі сніговою навалою до обіду, зрештою добившись чистоти й переносу поєдинку на 15:00.

Зоря провела перший тайм активніше, хоча Десна старалася відповідати на гостроту. Перший момент відбувся вже на 4-й хвилині, коли Хомченовський увійшов у карний майданчик та пробив у ближню дев'ятку – Паст парирував. Гості могли забити на 12-й: Десна провела швидку контратаку з передачею у спини захисникам, а Артем Фаворов метрів з 11-ти пробив у протихід Махарадзе – м'яч пройшов поруч зі штангою. Зрештою, справа дійшла і до голу, який вдалося забити більш агресивній Зорі: на 23-й хвилині Михайліченко прострілив з лівого флангу, а Сілас скористався відскоком та забив у порожні ворота – 0:1. Після цього луганці мали шанс подвоїти рахунок, але могли й пропустити: так, Кочергін виривався віч-на-віч з Пастом, але не зміг переграти його, а Сергій Старенький з кількох метрів не встиг завершити простріл з правого флангу. В цілому ж, перемога "мужиків" у першому таймі була логічною.

Другий тайм також розпочався з гостроти. Вже на 50-й хвилині Громов двічі обіграв захисника та пробив з меж штрафного – вище воріт. Десна відповіла на 59-й супермоментом з кутового: Безбородько ударом головою пробив у хрестовину, а Єрмаков добив значно вище воріт. В цілому ж, Зоря виглядала активніше: так, Кабаєв на 73-й хвилині легко хитнув захисника, увійшов у штрафний та пробив у ближню дев'ятку – Паст парирував. Через кілька хвилин він пробивав з-за меж карного майданчика, однак вийшло неточно. Десна намагалася відповідати з контратак та стандартних положень, однак у другому таймі якість їх моментів значно підсіла. Зрештою, Зоря реалізувала перевагу: на 80-й хвилині луганці розкатали контратаку, а Кабаєв її завершив ударом з близької відстані – 0:2. Чернігів капітулював.

Таким чином, Зоря набрала 25 очок та піднялася одразу на четверте місце – хоча конкуренти свої матчі ще не зіграли. Десна опустилася на шосте, залишившись з 23 очками.

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