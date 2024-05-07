"Наш досвід може стати ключовим фактором у цьому матчі. Тренер знає, як керувати такими іграми. Ми повинні нав'язати Борусії свій стиль – той, який у нас був з початку сезону. Ми докладемо всіх зусиль, щоб зіграти хорошу гру і створити моменти, як у другій половині першого матчу. Ми багато і добре попрацювали за останній тиждень і знаємо, у чому саме нам слід покращитися. Ми не щороку беремо участь у півфіналі ЛЧ.

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Тренер постійно говорить нам, що матч триває 90 хвилин, але завтра він може затягнутися до 120 хвилин. Потрібно бути емоційно готовим. Впевненість, якою ми володіємо, походить від спокою і роботи, яку ми проробляли протягом усього сезону. Вона походить не від результату в Дортмунді, а, скоріше, від наших попередніх результатів. Упевнений, уболівальники створять необхідну атмосферу на Парку де Пренс. Дортмунд – чудовий суперник, це буде дуже важкий матч. Але зараз ми збираємося впадати у відчай", – цитують Маркіньйоса офіційний сайт УЄФА і Le Parisien.

Матч ПСЖ – Борусія Д відбудеться у вівторок, 7 травня. Початок зустрічі – о 22:00 за Києвом. У першому матчі Дортмунд переміг із рахунком 1:0.

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