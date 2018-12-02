Реал у важкому матчі переміг Валенсію

У матчі 14-го туру іспанської Ла Ліги мадридський Реал у рідних стінах здобув дуже непросту перемогу над гостями з Валенсії.

Чемпіонат Іспанії 2018/2019, 14-й тур

Реал – Валенсія – 2:0

Голи: Васс, 8 (автогол), Васкес, 83

Перший тайм був досить бідним на моменти. У Валенсії їх не було взагалі – "кажани" більшу частину часу намагалися зачепитися за м'яч та хоча б вийти у пристойну атаку. Реал міг красиво вирватись уперед вже на 3-й хвилині, коли Бензема у повітрі зловив подачу Бейла та в стилі Зідана пробив у ближній кут з-за меж штрафного – трохи неточно. Вже через п'ять хвилин мадридці відкрили рахунок: Карвахаль підхопив м'яч на правому краю штрафного, обіграв Паулісту та зовнішньою стороною стопи виконав простріл, а Даніель Васс у спробі винести його забив автогол – 1:0. На 29-й "бланкос" могли подвоїти власну перевагу після того, як Бейл прийняв передачу на дальню штангу, прекрасно розхитав Васса та пробив з гострого кута – Нето парирував. Після цього Гарет та Карім зробили по пострілу над дев'ятками, але вцілому тайм вийшов досить сухим.

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У другому таймі команди помінялися ролями – тепер Реал був інертним у атаці, а Валенсія розривала оборону й розкидалася моментами. Так, на 53-й та на 63-й хвилинах Санті Міна виходив віч-на-віч з Куртуа, однак у першому випадку він пробив вище воріт, а у другому і не переграв голкіпера, і потрапив у офсайд. Супермомент було втрачено на 65-й, коли Валенсія заробила штрафний, який подав Парехо. Коклен виграв позиційну боротьбу та скинув м'яч на дальню штангу, а Пауліста звідти потужно пробив – м'яч пролетів у сантиметрах над поперечиною. На 78-й хвилині найкращу можливість відзначитись втратив Батшуаї, який вийшов сам-на-сам з голкіпером, однак Куртуа лобом парирував його потужний постріл у кут! Реал за весь цей час мав лише непоганий, але неточний удар Модріча на 55-й хвилині та заблокований постріл Асенсіо після класного проходу Льоренте на 73-й.

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Зрештою, господарі покарали Валенсію за таке марнотратство. На 83-й хвилині Дані Карвахаль відібрав м'яч у власному штрафному та пішов уперед, розірвавши свій фланг на швидкості. Перед штрафним суперника він обігрався з Іско та викотив передачу на лівий край Каріму Бензема, а той віддав на абсолютно самотнього Васкеса. Лукас спокійно розстріляв ворота Нето – 2:0. Валенсія капітулювала.

Таким чином, Реал набрав 23 очки та піднявся на п'яте місце. Валенсія залишилась на тринадцятій позиції, маючи у активі 17 залікових балів.