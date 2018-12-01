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Манчестер Сіті – Борнмут: Фернандінью завдав травми Зінченку – українець із закривавленим обличчям покинув поле

18:35 1580 Читать на русском
Манчестер Сіті – Борнмут: Фернандінью завдав травми Зінченку – українець із закривавленим обличчям покинув поле
Олександр Зінченко / Фото з соцмереж

Півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко, який потрапив у старт "містян" на матч з Борнмутом, був замінений через пошкодження.

На початку другого тайму стався прикрий епізод за участі Фернандінью та Олександра Зінченка. Обидва гравці боролись за верховий м'яч у штрафному майданчику "містян" і, як наслідок, Фернандінью розбив ніс Зінченку.

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Лікарі довго намагались зупинити кровотечу. Головний тренер Манчестер Сіті вирішив, що потрібно замінити українця, який покинув поле закривавленим.

Замість Олександра на полі з'явився Фабіан Делф. Зазначимо, що Зінченко взяв безпосередню участь у першому голі "містян" у ворота Борнмута.

Поєдинок завершився перемогою команди Зінченка з рахунком 3:1.

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Манчестер Сіті - Борнмут: Субота 01 грудня 2018

Манчестер Сіті
Матч завершено
3 : 1
Борнмут
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Теги
Англія Олександр Зінченко Олександр Зінченко Манчестер Сіті - Борнмут Манчестер Сіті Манчестер Сіті Фернандінью Фернандінью
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