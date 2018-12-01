Манчестер Сіті – Борнмут: Фернандінью завдав травми Зінченку – українець із закривавленим обличчям покинув поле

Півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко, який потрапив у старт "містян" на матч з Борнмутом, був замінений через пошкодження.

На початку другого тайму стався прикрий епізод за участі Фернандінью та Олександра Зінченка. Обидва гравці боролись за верховий м'яч у штрафному майданчику "містян" і, як наслідок, Фернандінью розбив ніс Зінченку.

Манчестер Сіті потролив Де Брюйне, порівнявши його з героєм фільму "Сам удома"

Лікарі довго намагались зупинити кровотечу. Головний тренер Манчестер Сіті вирішив, що потрібно замінити українця, який покинув поле закривавленим.

Замість Олександра на полі з'явився Фабіан Делф. Зазначимо, що Зінченко взяв безпосередню участь у першому голі "містян" у ворота Борнмута.

Поєдинок завершився перемогою команди Зінченка з рахунком 3:1.

Зінченко проти Ліона: помилки в обороні, погані оцінки англійських ЗМІ та критика Гвардіоли через довіру українцю