"Вступив у клуб зламаних носів", – Зінченко показав наслідки зіткнення з Фернандінью

Півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко, який потрапив у старт "містян" на матч з Борнмутом, був замінений через пошкодження.

На початку другого тайму стався прикрий епізод за участі Фернандінью та Олександра Зінченка. Обидва гравці боролись за верховий м'яч у штрафному майданчику "містян" і, як наслідок, Фернандінью ліктем зламав ніс Зінченку.

Безус у другому матчі поспіль забив за Сент-Трюйден

Наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола вирішив замінити українця, який покидав поле закривавленим. До слова, Поєдинок про Борнмута завершився перемогою команди Зінченка з рахунком 3:1.

У Instagram Зінченко продемонстрував наслідки зіткнення з Фернандінью. "Вступив в клуб зламаних носів", – так підписав світлину Олександр.