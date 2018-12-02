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"Вступив у клуб зламаних носів", – Зінченко показав наслідки зіткнення з Фернандінью

1 грудня 23:14 1078 Читать на русском
"Вступив у клуб зламаних носів", – Зінченко показав наслідки зіткнення з Фернандінью
Олександр Зінченко / ФК Манчестер Сіті

Півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко, який потрапив у старт "містян" на матч з Борнмутом, був замінений через пошкодження.

На початку другого тайму стався прикрий епізод за участі Фернандінью та Олександра Зінченка. Обидва гравці боролись за верховий м'яч у штрафному майданчику "містян" і, як наслідок, Фернандінью ліктем зламав ніс Зінченку.

Безус у другому матчі поспіль забив за Сент-Трюйден

Наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола вирішив замінити українця, який покидав поле закривавленим. До слова, Поєдинок про Борнмута завершився перемогою команди Зінченка з рахунком 3:1.

У Instagram Зінченко продемонстрував наслідки зіткнення з Фернандінью. "Вступив в клуб зламаних носів", – так підписав світлину Олександр.

Теги
Англія Олександр Зінченко Олександр Зінченко Українці за кордоном Фернандінью Фернандінью Манчестер Сіті Манчестер Сіті
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