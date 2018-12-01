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Бойчишин: Буду тренувати Карпати до зимової паузи, а далі керівництво буде вирішувати

21:01 390 Читать на русском
Бойчишин: Буду тренувати Карпати до зимової паузи, а далі керівництво буде вирішувати
Олег Бойчишин / ФК Карпати

Головний тренер Карпат Олег Бойчмишин прокоментував нічию львів'ян у матчі проти столичного Арсенала.

"На гру виходили дві команди, які опинилися в складній ситуації, обом не було що втрачати. Тому сама гра видалася доволі цікавою. Мені здається, що Карпати повністю контролювали гру, створили достатньо моментів, щоб перемогти, але так сталося, що дотиснути суперника не вдалося.

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Різниця між тими Карпатами, які я тренував раніше і зараз? Важко про різницю говорити. Я з ними працював, ми спілкувалися раніше. Сьогодні ми перейшли на іншу схему, як колись грали. Якби не були знайомі, то, безперечно, нічого не міняли б. Все з задуманого вдалося, єдине – не змогли другий гол забити.

На скільки я довго у Карпатах? Мені довірили команду довести до паузи, а далі керівництво буде вирішувати", – підсумував Бойчишин для офіційного сайту львів'ян.

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Україна17 тур

Арсенал-Київ - Карпати: Субота 01 грудня 2018

Арсенал-Київ
Матч завершено
1 : 1
Карпати
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Карпати Карпати Олег Бойчишин Олег Бойчишин Арсенал-Київ - Карпати
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