Бойчишин: Буду тренувати Карпати до зимової паузи, а далі керівництво буде вирішувати

Головний тренер Карпат Олег Бойчмишин прокоментував нічию львів'ян у матчі проти столичного Арсенала.

"На гру виходили дві команди, які опинилися в складній ситуації, обом не було що втрачати. Тому сама гра видалася доволі цікавою. Мені здається, що Карпати повністю контролювали гру, створили достатньо моментів, щоб перемогти, але так сталося, що дотиснути суперника не вдалося.

Карпати розписали нічию з Арсеналом-Київ, попри тотальну перевагу в матчі

Різниця між тими Карпатами, які я тренував раніше і зараз? Важко про різницю говорити. Я з ними працював, ми спілкувалися раніше. Сьогодні ми перейшли на іншу схему, як колись грали. Якби не були знайомі, то, безперечно, нічого не міняли б. Все з задуманого вдалося, єдине – не змогли другий гол забити.

На скільки я довго у Карпатах? Мені довірили команду довести до паузи, а далі керівництво буде вирішувати", – підсумував Бойчишин для офіційного сайту львів'ян.

Мораіш, який покинув Карпати, очолив чемпіона Південної Кореї