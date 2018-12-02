Главные новости футбола 1 декабря: Заря победила, Карпаты потеряли очки, а украинцы проявили себя за рубежом

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 1 декабря.

УПЛ

17 тур украинской Премьер-лиги стартовал в проблемных условиях из-за снегопадов. Заря переиграла Десну и поднялась на 4 место в турнирной таблице. Голы за луганчан забивали Силас и Кабаев. Эта победа стала 40-й для Зари на чужом поле под руководством Юрия Вернидуба, луганчане отличаются в воротах соперников на выезде уже на протяжении 8 матчей подряд.

Карпаты расписали ничью с аутсайдером первенства Арсеналом-Киев, несмотря на тотальное преимущество в матче. Хотя забить сопернику львовяне сумели только с пенальти. Лидера "львов" Марьяна Шведа просматривают скауты из Европы. "Зелено-белые" получили за предыдущего тренера 100 тысяч евро, а новый наставник сказал, что будет тренировать команду как минимум до зимы.

Европа

Гегемон Серии А Ювентус разгромил Сампдорию, а звезда "бьянконери" Криштиану Роналду повторил несколько исторических достижений. В центральном матче Примеры Реал не без проблем обыграл Валенсию. Леганес Лунина впервые в своей истории забил 4 гола в матче Ла Лиги, однако украинец даже не попал в заявку.

В Бундеслиге обошлось без сюрпризов: Бавария победила Вердер, а дортмундская Боруссия справилась с Фрайбургом с помощью Пако Алькасера, которому покорилось сразу три достижения. В главном матче игрового дня Шальке и Хоффенхайм сыграли вничью: роскошные сейвы голкиперов, много пенальти и бледная игра конкурента Коноплянки. Сам Евгений всю игру просидел на скамейке запасных.

Украинцы за рубежом

Некоторые наши легионеры все же получили шанс себя проявить. Александр Зинченко помог Манчестер Сити обыграть Борнмут, выйдя в стартовом составе и организовав гол. Впрочем, Фернандиньо нанес украинцу кровавую травму и отобрал у него целый тайм игрового времени. "Вступил в клуб сломанных носов", – Зинченко показал последствия столкновения.

Среди других матчей АПЛ стоит отметить, что МЮ не переиграл Саутгемптон, а Вест Хэм травмированного Андрея Ярмоленко разгромил Ньюкасл.

Роман Безус во втором матче подряд забил за Сент-Трюйден в Бельгии, а Марко Девич отличился за Сабах в дерби на полях Азербайджана.