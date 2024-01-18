У четвер, 18 січня, півзахисник Джордан Хендерсон завершив свою епопею з переходом з Аль-Іттіфака в Аякс.

Аякс на своєму офіційному сайті підтвердив підписання угоди з Хендерсоном. Відповідно до джерела, англієць поставив свій підпис під угодою до літа 2026 року. Він виступатиме у футболці під шостим номером.

Хендерсон не отримає жодної зарплати заради повернення в Європу – він 6 місяців грав за Аль-Іттіфак безкоштовно

Аякс шукав саме такого досвідченого півзахисника-організатора, який зміг би привнести досвід, лідерство і баланс у молодий і нестабільний склад. Амстердамський клуб вжив необхідних заходів одразу, щойно стало зрозуміло, що Хендерсон хоче покинути Саудівську Аравію.

Як інформує Voetbal International, наразі Аякс займається оформленням дозволу на роботу для англійця. Якщо клубу вдасться вкластися в терміни, Джордан зможе дебютувати в складі "червоно-білих" в матчі з Валвейком наступної неділі.

Нагадаємо, влітку колишній капітан Ліверпуля перебрався в Аль-Іттіфак до Стівена Джеррарда. Однак, провівши у Саудівській Аравії лише півроку, хавбек збірної Англії вирішив розірвати контракт. Заради цього 33-річний Хендерсон навіть погодився не отримати жодної зарплати за період, проведений на Близькому Сході.