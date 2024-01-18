Шахтар вирішив витратити серйозні кошти на перший трансфер у зимове вікно.

Чемпіони України закрили угоду з Палмейрас щодо 21-річного нападника Кевіна, стверджує топ-інсайдер Фабріціо Романо.

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Шахтар заплатить 15 млн євро, хоча Transfermarkt оцінює бразильця значно дешевше – 4 млн. Кевін отримає контракт на 5 років. "Гірники" узгодили всі деталі з агентами гравця і чекають його прибуття в Туреччину для оформлення документів.

Кевін може зіграти на обох флангах атаки, а також на позиції відтягнутого форварда. Вінгер встиг провести лише 11 матчів за першу команду Палмейрас та відзначитися одним голом.

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